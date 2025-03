Formiche.net - L’Europa dei volenterosi vada avanti. L’appello di Barroso

Leggi su Formiche.net

“Credo sia giunto il momento cheabbandoni il suo status di adolescente geopolitico e diventi adulta. Per molto tempo, c’è stata molta compiacenza e ci siamo affidati ad altri per proteggerci. Personalmente, da molti anni sostengo la necessità di una difesa europea. Dobbiamo, ovviamente, attenerci ai nostri valori, ma allo stesso tempo difendere i nostri interessi. E senza un impegno per la sicurezza, sia interna che esterna, senza un impegno per la difesa, non saremo in grado di mantenere la nostra Unione europea e di difendere i nostri valori. Accolgo quindi con favore tutti questi sviluppi a favore della difesa europea, e credo che ciò avverrà. Ma sarà sufficiente? Lo sarà in tempo? Speriamo di sì. Dipende dalla leadership e dall’impegno degli europei per questa nuova fase dell’integrazione europea”.