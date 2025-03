Ilrestodelcarlino.it - L'esultanza di Orsolini e la mano che bussa: cosa significa il gesto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 17 marzo 2025 – E’ unda record quello che ha contribuito insieme a Ndoye a spazzare via la Lazio nello scontro diretto per la più nobile delle posizioni europee, quella per la Champions. Orso – autore del 2-0 con un delizioso scavetto su Provedel – punta a migliorare gli 11 gol in A di due stagioni fa e continua are alla porta di Spalletti: “La mianon era indirizzata a nessuno. Ho la maglia del Bologna cucita addosso, il resto si vedrà e non spetta a me”. Ma l’ala rossoblù continua a cercare di mettere in difficoltà il ct della nazionale italiana. "Avevamo fame e voglia di vincere quello che poi era a tutti gli effetti scontro diretto per l’Europa che conta. Abbiamo approcciato bene la partita, abbiamo studiato gli avversari e poi ci siamo scatenati”, le parole di, I rossoblù hanno un pensiero stupendo in mente: centrare per il secondo anno consecutivo la qualificazione in Champions.