L’Estra non può nulla con Trento. I limiti del roster si fanno sentire

dolomiti energia tn 87 estra pistoia 64Ellis 10, Cale 13, Dorigotti, Ford 25, Pecchia 6, Niang 8, Forray 5, Mawugbe 6, Lamb 5, Zukauskas 9, Bayehe ne. All. Galbiati PISTOIA Benetti 6, Della Rosa 1, Ceron 4, Paschall 16, Kemp 12, Cooke 1, Forrest 17, Boglio, Saccaggi 7, Agostini ne. All. Okorn ARBITRI Grigioni, Valleriani, Bartolomeo NOTE Parziali: 21-20; 45-34; 71-47. Tiri da due24/37 Pistoia 18/47. Da tre10/33 Pistoia 4/15. Liberi9/11 Pistoia 16/24 PISTOIAPistoia ci ha provato e per due quarti è riuscita a rimanere in partita, ma i mezzi e le forze sono quelle che sono e quandoha mostrato i muscoli, tutto il divario tecnico e fisico rispetto alla capolista è emerso in modo netto. E così i biancorossi tornano dal Trentino a mani vuote, come da pronostici della vigilia: nessun ribaltone che avrebbe rappresentato una vera e propria manna dal cielo in chiave salvezza.