Gqitalia.it - L'estetica di Scissione è così di tendenza da indurre i designer a farne un uso quasi eccessivo

Leggi su Gqitalia.it

Gli effetti disulla realtà sono ormai evidenti. Nel 2025, l'ufficio è tornato a essere più presente che mai nella nostra vita. Un cambiamento dovuto al ritorno dell'orario lavorativo in presenza di quattro giorni, riflesso anche sullo schermo, in Industry, o Babygirl (a un livello alquanto eccitante) e attraverso il sapore distopico dell'attuale ossessione per la fortunatissima serie tv.Si tratta della storia un gruppo di “scimmie da ufficio” nella fittizia multinazionale biotecnologica Lumon, dove i dipendenti hanno la mente “scissa" che permette loro di tenere ben separata la propria personalità lavorativa all'interno dell'ufficio da quella reale all'esterno. La "" dà la possibilità di separare i ricordi della vita personale dai ricordi lavorativi.l'individuo lavoratore, l'innie, può dedicarsi a tempo pieno al proprio impiego e l'altro, l'outie, godersi il resto del tempo senza alcun pensiero disturbante.