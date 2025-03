Milanotoday.it - L'esordio dell'assessore Bottero: "Le case popolari sono un tema di tutti"

Leggi su Milanotoday.it

Primo giorno a Palazzo Marino, lunedì 17 marzo, per Fabio, appena nominatoalledal sindaco Beppe Sala, in sostituzione del dimissionario Guido Bari., già sindaco per 10 anni di Trezzano sul Naviglio, non ha eluso le domande, nemmeno quelle più scomode.