Leonardo Di Caprio e Vittoria Ceretti: nozze in arrivo? Un dettaglio non lascia dubbi

Dai 26 anni della modella alla visita sospetta con le mamme. Il divo di Hollywood è pronto a dire sì per la prima volta nonostante nessuna ex fidanzata abbia mai superato i 25?Dipronto all’altare? L’ultima indiscrezione fa sognare i fan e, stavolta, gli indizi sembrano davvero portare tutti nella stessa direzione. Il settimanale Oggi lancia la bomba: il divo avrebbe chiesto adi sposarlo e la coppia sarebbe già alla ricerca di una location esclusiva per il grande giorno.non da poco: la scelta potrebbe essere ricaduta proprio sulle degli Italiani, la storica residenza di Gabriele d’Annunzio sul Lago di Garda. E la recente visita della coppia alla villa non sarebbe stata solo una gita culturale, ma una vera e propria ispezione pre-matrimoniale.