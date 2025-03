Lanazione.it - L'Emilia-Romagna pedala verso il futuro: eventi e cicloturismo come volàno di crescita

L’continua a confermarsi una delle principali destinazioni italiane per il, grazie a una visione lungimirante che unisce grandisportivi e sviluppo del territorio. La strategia messa in campo dalla Regione e dal sistema turistico, attrala Sport Valley, ha permesso di costruire un'offerta sempre più attrattiva per gli appassionati delle due ruote, consolidando un’identità che va oltre i confini nazionali. Negli ultimi anni, la regione ha ospitato appuntamenti di prestigioil Giro d’Italia, i Campionati del Mondo di ciclismo su strada, i Campionati Italiani maschili e femminili, Ironman e numerose granfondo. Oltre a questidi richiamo internazionale, l’ha sviluppato un’ampia rete di itinerari cicloturistici, dalla Food Valley Bike alla Via, offrendo percorsi adatti a ogni livello di esperienza.