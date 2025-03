Oasport.it - L’emergente Carlos D’Ambrosio: “Mi sento più grande della mia età. Amo i 200 sl, ma non tralascio i 100”

Nuova puntata di Swim Zone, approfondimento sul nuoto in onda sul canale Youtube di OA Sport, condotta da Aglaia Pezzato ed Enrico Spada. Ospite d’eccezione un atleta che si prevede possa fare cose molto importanti nei 200 stile libero e già con esperienze alle spalle rilevanti nonostante la giovane età (classe 2007): partecipazione alle Olimpiadi di Parigi e medaglia con la 4×200 sl ai Mondiali in vasca corta a Budapest (Ungheria). Si fa riferimento a.“Ho iniziato molto presto per gioco, poi per un anno ho stoppato giocando a basket, ma è stato solo un passaggio. Ho proseguito con l’attività in piscina e compreso che fosse questa la mia strada. Avevo 14 anni quando mi sono trasferito a Verona, da Napoli, e mi posso ritenere fortunato perché ho potuto allenarmi in piscine sia da 25 che 50 metri, confrontandomi con atleti eccezionali.