Legalità, Mercogliano rinnova l'intesa con Sos Impresa

Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina, presso il Comune di, si è svolto l’incontro tra SOSAvellino – Rete per lae il sindaco Vittorio D’Alessio per il rinnovo del protocollo d’intesa.Il presidente Domenico Capossela ha illustrato l’impegno dell’associazione, attiva in Irpinia dal 2010 con iniziative di prevenzione e solidarietà. Negli anni, SOSha aperto sportelli informativi in vari comuni, tra cui, Atripalda, Montoro e Santa Lucia di Serino, e recentemente ha siglato un protocollo con la Provincia di Avellino.Il primo cittadino D’Alessio ha ribadito l’importanza della lotta alla criminalità organizzata e ha respinto con fermezza ogni accostamento dia comuni sciolti per infiltrazioni mafiose: “Non abbasseremo mai la guardia.