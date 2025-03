Ilgiorno.it - Lecco, uomo risucchiato e investito da un treno: è grave, ma vivo

, 17 marzo 2025 – È, ma. Unda unin corsa è sopravvissuto all'incidente. Ora è ricoverato in prognosi riservata in ospedale. L'incidente L'incidente ferroviario è successo questa mattina intorno alle nove lungo i binari della linea– Sondrio, sul confine trae Abbadia Lariana, all'altezza di un tunnel, la galleria Santo Stefano. L'stava camminando lungo la massicciata, a binario unico, ma è stato primadallo spostamento d'aria di un convoglio in transito, e poidallo stesso. Il macchinista, quando lo ha visto ha provato a rallentare la corsa con la frenata rapida d'emergenza, ma era tardi, perché unnon si arresta in pochi metri. L'al momento risulta uno sconosciuto, poiché non aveva con sé i documenti: si tratterebbe di uno straniero, probabilmente originario dell'Africa.