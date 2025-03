Lanazione.it - Le storie di Grignano. L’Arci, la Misericordia il Parco, la parrocchia. E le proteste per il 5G

, quasi 15mila abitanti, una delle frazioni più popolose della zona sud di Prato. A due passi dal centro, l’insediamento storico si estende su buona parte di via Roma, per poi comprendere la parte nuova lungo l’asse di via del Purgatorio fino al confine con l’Ippodromo e la zona di via Meoni e via Beethoven. Non mancano i servizi: supermercato, banche, farmacie, bar, negozi di vario tipo, ristoranti. Pochi gli spazi di aggregazione, uno dei più importanti il circolo Arci Bruno Cherubini. "E’ stato realizzato negli anni ‘50 in uno spazio aperto che si chiamava l’ arena per creare un luogo di aggregazione e proposta culturale, quando ancora in pochi avevano la televisione – ricorda il vice presidente Alessandro Venturi –. Nel corso degli anni il circolo si è ingrandito e ammodernato, abbiamo realizzato una delle sale da ballo più grandi all’epoca.