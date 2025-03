Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 17 marzo

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di172025 Ariete Ogni volta che la Luna attraversa lo Scorpione, voi sentite qualche nuovo stimolo nella mente e nel cuore. Con questo segno avete un rapporto speciale, entrambi siete governati da Marte e Plutone, pianeti che oggi risvegliano in voi emozioni intense, sensazioni, sogni. Siete così innamorati anche del coniuge che vorreste sposarvi un'altra volta, ma dovete comunicare questi sentimenti, anche ai figli. Non dimenticate un uomo anziano che è stato un vostro maestro. Toro L'opposizione della Luna in Scorpione con Urano in Toro indica uno stato di tensione mentale ed emotiva. Se lasciate predominare i sentimenti, finite con estraniarvi dagli altri.