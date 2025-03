Formiche.net - Le spie russe dietro il rogo dell’Ikea. L’accusa della procura lituana

Leggi su Formiche.net

C’è l’intelligence militare russaall’incendio di un punto vendita Ikea in Lituania nel maggio dell’anno scorso. Il crimine è stato accertato come terrorismo e uno degli autori è stato arrestato in Polonia. Si sostiene che lo stesso gruppo sia coinvolto nell’incendio doloso di un centro commerciale in Polonia l’anno scorso, per cui sono state arrestate nove persone. Lo ha comunicato oggi lagenerale. Un caso che evidenzia due tendenze: le attività ibridein forte ascesa in Europa e il ricorso di Mosca alla criminalità locale, anche alla luceforte riduzione dell’organico diplomatico nel continente. Il negozio non è stato scelto a caso, ha aggiunto Arturas Urbelis dell’Ufficio deltore generale. Ikea aveva interrotto le attività in Russia dopo l’invasione dell’Ucraina e “i colori di Ikea”, blu e giallo, “sono gli stessibandiera ucraina: questo ha un forte significato simbolico”, ha detto.