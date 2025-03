Lanazione.it - Le ragazze di Leoni sbancano anche Brescia

Non si ferma più l’Arezzo femminile, che aottiene la terza vittoria di fila e guadagna un’altra posizione in classifica, scavalcando il Chievo al sesto posto. La prestigiosa vittoria contro il Bologna nel recupero di mercoledì scorso al Comunale anziché togliere energie galvanizza le amaranto, che dopo neun minuto sono già in vantaggio grazie a Carcassi, che replica il gol alle felsinee e sblocca la garain Lombardia con un tiro rasoterra. Le padrone di casa abbozzano una reazione ma è l’Arezzo a sfiorare lo 0-2 con un corner di Prinzivalli che si stampa direttamente sul palo. L’Arezzo continua a premere e va ancora vicino al gol con Licco e una scatenata Carcassi, ma all’intervallo si va col minimo scarto. In avvio di ripresa iltrova il pari sfruttando un’indecisione di Prinzivalli che permette a Cacciamali di trafiggere Bartalini, ma le ragazzi dinon ci stanno e trovano subito il nuovo vantaggio con un rigore, per fallo su Lorieri, realizzato da Corazzi, ancora implacabile dal dischetto.