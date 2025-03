Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 marzo: la rassegna stampa

in edicola, i principalisi concentrano sulle “distanze ridotte” tra Russia e Ucraina, con una telefonata in arrivo tra Trump e Putin e un possibile accordo nei prossimi giorni, secondo l'inviato Usa Witkoff. Zelensky ha annunciato con successo il test del nuovo missile Long Neptune, capace di colpire Mosca. Ampio spazio anche alla prima foto di Papa Francesco dal Gemelli e alla strage di giovani in una discoteca in Macedonia del Nord, dove è scoppiato un incendio