Lettera43.it - Le porte girevoli di Giuseppe Giordo, Carlo Sama al Senato e le altre pillole del giorno

Leggi su Lettera43.it

Uscire dalla porta per rientrare dalla finestra. Pare essere questa la strategia di, trevigiano, classe 1965, ex direttore generale della Divisione navi militari di Fincantieri, incarico da cui fu sospeso per via dello scandalo della vendita di navi e aerei alla Colombia (quello che lambì Massimo D’Alema per intenderci). Ora il manager è in lizza per entrare nel Polo nazionale della dimensione subacquea. O meglio, nella governance della Fondazione creata ad hoc per la sua gestione. Il Polo è creatura recente. La sua nascita risale infatti alla fine del 2023 ed è avvenuta sotto l’egida della Marina militare (Guido Crosetto e Nello Musumeci parteciparono alla cerimonia inaugurale in quel di La Spezia), ma con la partecipazione centrale di Fincantieri e Leonardo, ovvero le due aziende chelo hanno entrambe allontanato.