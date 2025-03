Lettera43.it - Le polemiche per il viaggio in Russia di Francesco Totti atteso a Mosca per il ritiro di un premio

Leggi su Lettera43.it

per ilinternazionale RB, organizzato dal sito russo Bookmaker Ratings. L’evento, in programma per l’8 aprile, ha già visto la partecipazione di altri ex calciatori in passato, tra cui Alessandro Del Piero e Luís Figo. Nella capitale russa sono comparsi cartelloni pubblicitari che annunciano il suo arrivo con la scritta: «L’imperatore sta arrivando nella terza Roma». La decisione diha generato critiche, soprattutto considerando il contesto della guerra in Ucraina e il tentativo di isolamento dellada parte dei paesi europei.Lesui social.e l’evento sportivo annunciato a. L’appello:”Vergogna capità ripensaci”.L’ex capitano giallorosso è stato invitato a partecipare a uno dei più importanti eventi sportivi mondiali.