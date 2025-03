Linkiesta.it - Le piazze europee, l’imperialismo russo, e l’ipocrisia italiana

Leggi su Linkiesta.it

Le notizie dal fronte di guerra, dove gli ucraini vengono bombardati dai russi, taglieggiati dagli americani e ignorati dai partiti e dai giornali italiani, aiutano a valutare il pensiero magico trumputinista sulla pace. Vale la pena di riportarle, visto che nell’altrimenti splendida Piazza del popolo incredibilmente non se n’è parlato.La Russia, salutata da giornali italiani e dal camorrista della Casa Bianca come pronta a fare la pace se solo non ci fossero quei guerrafondai degli europei, nel weekend ha sganciato milletrecentosessanta bombe, lanciato mille e venti attacchi con droni e dieci missili sulle città di Chernihiv, Kherson, Donetsk, Kharkiv, Dnipro, Odesa, Poltava, Kyjiv, Mykolaiv, Zaporizhzhia, e sulla regione di Sumy, dove si segnalano ammassamenti di fanteria russa evidentemente pronta a sferrare un attacco contro l’Ucraina.