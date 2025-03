Sport.quotidiano.net - Le parole dell’argentino. Capitan De Cecco fa chiarezza sul suo futuro: "Ho un altro anno, nessuna offerta al ribasso»

Leggi su Sport.quotidiano.net

In sala stampa sale anche Luciano De(foto), protagonista di due set giocati in maniera pressoché impeccabile dalla Valsa Group. Ilo di Modena però ci tiene, sollecitato dalle domande, a parlare molto chiaramente del suo: "Io ho ancora undi contratto con Modena – il commento del palleggiatore argentino – poi quello che deciderà di fare la dirigenza io non lo so. Quello che posso dirvi è che le offerte di rinnovo alche sono uscite sui giornali sono bugie, non ho mai ricevutodi questo tipo e non mi sono mai confrontato con la società. Io ho un, vedremo cosa succederà, ma da parte mia io sono molto tranquillo e questo è quanto". Sgombrato il campo dalle voci, Depassa all’analisi di una partita che i gialloblù avrebbero potuto portare sull’1-1 e quindi rendere più incerta nell’esito.