Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Zanon tra i migliori. Bene Zuelli Giovane e Melegoni

FIORILLO 6,5. In qualche modo si oppone alla girata ravvicinata di Odogwu ma non può nulla su Merkaj. OLIANA 5,5. Perde il duello fisico con Odogwu in occasione del pareggio (TORREGROSSA 7,5. La sua prodezza vale un punto prezioso e ormai insperato). IMPERIALE 6. Se la cava anche da centrale di difesa. FONTANAROSA 6,5. Buon esordio come braccetto di sinistra.7,5. Confeziona gli assist per le due reti azzurre ed è tra i più propositivi.7. Cala un po’ nella ripresa ma nel primo tempo è ovunque. SCHIAVI 6,5. Anche lui gioca un gran primo tempo fungendo da costante punto di riferimento. Nella ripresa, però, non riesce più ad essere la bussola della squadra (77’ CAPEZZI n.g.).7. Segna il suo primo gol in serie B coronando un’ottima prestazione personale (68’ BELLONI 5,5.