Sport.quotidiano.net - Le pagelle di Pistoia. Paschall da ’5’ piace, male Cooke, Kemp c’è

Saccaggi 6: rabbia, orgoglio, difesa: Sacca le ha provate di tutte per tentare di salvare il salvabile ma l’impresa era decisamente ardua. Forrest 6,5: gli avversari gli stanno addosso senza farlo respirare ma lui riesce ugualmente a trovare qualche buco nella difesa per gonfiare la retina: di più non poteva fare. Ceron 5: una partita in salita con i 3 falli in attacco che condizionano la sua prova. Non riesce mai a trovare i tempi ed il ritmo giusto.6,5: chiude con una doppia-doppia da 12 punti e 12 rimbalzi, si danna l’anima in attacco ed in difesa per un’altra prestazione sopra le righe.5:in difesa, al rimbalzo ed in attacco, per il lungo biancorosso una serata da dimenticare peraltro contro la sua ex squadra.6,5: gioca da 5 e non è di certo il suo ruolo, ma segna 16 punti in 19 minuti mettendo in mostra lampi di grande classe.