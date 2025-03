Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Davyskiba delude nella partita più importante della stagione

Leggi su Sport.quotidiano.net

DE CECCO 5,5 (1 b.s.) – Il bilancio finale è negativo perché ha partecipato alla resa nel terzo set, e prima ancora è stato impreciso in due situazioni cruciali nel movimentato finale di secondo set. Ovviamente gli viene chiesto tanto dal punto di vista tecnico, soprattutto nel conferire imprevedibilità a una squadra che talvolta si piace poco, ma d’altra parte è quello che il suo ruolo prevede, niente di più. URIARTE sv – Breve passaggio in campo, giusto il tempo di innescare Ikhbayri. Non era stato bene in settimana con la schiena, altrimenti forse lo avremmo visto di più (e il libico con lui). BUCHEGGER 6 (att. 50% su 22 con 1 err. e 3 muri sub., 2 ace, 2 b.s., 1 muro) – Fino al 21-16 del secondo parziale ha giocato da 110 e lode con bacio accademico, poi è calato brutalmente, come già in gara-1.