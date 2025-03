Gamberorosso.it - Le nuove tecniche genomiche in agricoltura non sono più un tabù. L'Europa dà il via libera al confronto

L'Unione europea è pronta ad aprire ilsulle(Ngt) in. Il Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri dell'Ue (Coreper) ha dato, infatti, il viaalla discussione con il Parlamento europeo e con la Commissione europea. La decisione consentirà all'attuale presidenza polacca del Consiglio dell'Ue di arrivare, come è auspicabile, all'adozione di una regolamentazione attesa da tempo sia dalla comunità scientifica sia dai produttori agricoli e agroalimentari. Ilin sede di trilogo dovrebbe partire a metà aprile 2025.Lunga fase di stalloL'ok arriva dopo una lunga fase di stallo, come ricorda il ministro dell'italiana, Francesco Lollobrigida, che guarda alle, note anche come Tea (di evoluzione assistita), come a un'opportunità strategica per migliorare la sostenibilità e competitività in