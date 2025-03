Lettera43.it - Le mire di Urbano Cairo sul terzo canale e le altre pillole tivù

Di Silvio Berlusconi ce n’è stato uno solo e le sue imprese, nel bene e nel male, resteranno uniche al mondo. Però, ex assistente del Cavaliere e proprietario di La7 e Rcs, che gestisce una rete “di sinistra” capitanata dal “compagno” Andrea Salerno, vuole somigliare sempre più al suo ex capo. Ecco perché, secondo quanto risulta a Lettera43, La7 sembra avere intenzione di acquistare a breve il62 del digitale terrestre, anche se ancora non è dato sapere per quali scopi né con quali contenuti trasmessi. Il 62 si andrebbe ad aggiungere a La7 sul7 e a La7d al 29. Oltre al sito La7.it, in forte ascesa.(foto Getty).Anche chi ha il cuore a sinistra brama la Rai melonianaDa sempre paladino dei diritti Lgbtq+, contro il governo Meloni nei suoi post social e vestito in giro per Milano (soprattutto alle sfilate, ça va sans dire) da santone, Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair, durante il Festival di Sanremo ha girato tutte le reti e le radio della Rai sfoggiando un abbigliamento più low profile, sorrisi tiratissimi “pur di esserci” e parlando in maniera decisamente moderata.