Sport.quotidiano.net - Le interviste. Mister Formisano:: "Partita gigante. Vittoria di gruppo»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Unada parte di ognuno, dovrei citare ogni singolo giocatore: è stata ladel": il tecnico della Pianese, Alessandro, ha parole di stima per la propria squadra, al termine della sfida con la Torres. "Un successo che non è nato oggi – dice –, ma costruito nel tempo: se ci fossimo fermati all’interno dello spogliatoio anche solo un istante a parlare delle sconfitte, non avremmo vinto contro quella che secondo me è la migliore squadra del campionato, tolte le prime due. Nelle partite precedenti abbiamo perso con scarto minimo, raccogliendo infinitamente meno di quanto proposto, la prestazione non è mai mancata. Il bottino pieno di oggi è frutto di sacrificio, unione d’intenti, identità e una voglia matta di dimostrare che noi ci siamo e ci saremo fino alla fine".