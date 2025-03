Sport.quotidiano.net - Le giovanili. Pari per gli Under 17. Gli Under 15 calano il poker

Se il campionato della Juniores, nello scorso fine settimana, si è fermato, quello degli Allievi e dei Giovanissimi bianconeri è proseguito, con le due formazioni della Robur impegnate ieri mattina nella nona giornata di ritorno. A Taverne d’Arbia, gli17 hanno pareggiato 2-2 con l’Asta 2016: in gol, per i colori della Balzana, Ferri e Pianigiani. Tra le mura amiche del Bertoni, invece, gli15 hanno calato unall’Alberino (4-0): le reti senesi sono state realizzate da Marra, Bruni, autore di una doppietta, e Acio. Nel mirino dei giovani bianconeri, il primo posto. La formazione degli Allievi: Unione Poliziana 54; Siena 44; Valdorcia 32; Asta 2016 31; Colligiana 28; Meroni 25; Castellina Scalo 20; Marciano Robur 14; Virtus Biancoazzurra 7; Chiusi 4. La classifica dei Giovanissimi, in attesa della disputa della gara Castellina Scalo-Virtu Biancoazzurra, in programma mercoledì: Monteroni 51; Siena 50; San Gimignano 45; Chiusi 40; Unione Poliziana 39 (fuori classifica); Asta 2016 27; Virtus Biancoazzurra e Torrita 23; Meroni 22; Castellina Scalo 17; Alberino 15; New Team 2021 8; Amiatina 0.