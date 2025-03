Quifinanza.it - Le fabbriche d’auto produrranno armi, Meloni imita la Germania: Italia si prepara alla guerra

Far produrrealle aziende del comparto automobilisticono che da anni versano in situazioni di difficoltà economica e rafforzare così la difesa nazionale. È questo il piano con cui il governo di Giorgiaintende intervenire in supporto delledi auto e, in via derivativa, della propria potenza bellica. Un passaggio che è tipico di un’economia di, con l’che in realtà replica l’impostazione già scelta dal governo tedesco, anch’esso alle prese con aziende nazionali automobilistiche in profonda crisi. Per il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso si tratta di un passaggio fondamentale, l’unico che permetterà all’di governare “la nuova rivoluzione industriale”.Urso intende rispondere alle esigenze attualiIn attesa di conoscere i dettagli del nuovo piano di strategia industrialeno Made in Italy 2030 che verrà presentato il prossimo giugno, il ministro Adolfo Urso ha rilasciato un’intervista al Messaggero nella quale ha sottolineato la necessità per il Paese di “governare la transizione” e “trasformare una necessità in un’opportunità”.