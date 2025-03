Laprimapagina.it - Le condizioni di salute di Papa Francesco restano stazionarie: le rassicurazioni di Parolin

La Sala Stampa della Santa Sede ha reso noto che ledidisono “”, con piccoli e lievi miglioramenti grazie alla fisioterapia motoria e respiratoria. La giornata del Pontefice è trascorsa in modo simile a quelle degli ultimi giorni, includendo fisioterapia, preghiera, lavoro e terapia farmacologica.Situazione attuale e foto pubblicataDomenica, il Vaticano ha diffuso la prima fotografia deldopo oltre un mese di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, dovuto a una polmonite bilaterale. Nella foto, si nota un gonfiore alla mano, spiegato dal Vaticano come una conseguenza della minore mobilità del Pontefice.Possibile dimissione e ossigenoterapiaSebbene le dimissioni non siano imminenti, i medici parlano di un ricovero che potrebbe ancora prolungarsi per “ulteriori giorni”.