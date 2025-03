Lortica.it - Le città più innovative del mondo: perché vale la pena conoscerle e visitarle (ma senza farsi incantare troppo)

Viviamo in un’epoca di trasformazioni incredibili: alcunestanno diventando veri e propri laboratori del futuro. Tecnologie avanzate, sostenibilità, infrastrutture all’avanguardia. tutto bellissimo, almeno sulla carta. Ma come sempre, dietro ogni grande promessa c’è anche qualche ombra. Oggi voglio portarvi alla scoperta dellepiùdel, quelle che valgono ladi essere visitate, madimenticare di guardarci intorno con occhi critici.1. Singapore – Laperfetta. o quasiSingapore è il simbolo dellafuturistica per eccellenza: grattacieli verdi, intelligenza artificiale per la gestione del traffico, veicoli autonomi e una pulizia quasi irreale. Qui tutto sembra funzionare come un orologio svizzero.visitarla?•Il Gardens by the Bay, con i suoi incredibili supertree illuminati di notte.