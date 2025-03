Le città che hanno incassato più soldi dalle multe | la classifica dei Comuni e dei piccoli centri

Leggi su Open.online

Nelle casse dinel 2024 è arrivato 1,7 miliardi di euro grazie allestradali. Cifra in aumento del 10% rispetto al 2023. Il dato emerge dall’analisi di Facile.it sulla base dei dati Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. Dall’analisi della piattaforma di comparazione prezzi è emerso che a guidare ladeiche più incassano delle infrazioni al codice della strada c’è Milano, seguita da Roma e poi Firenze.Ladeiche incassano di piùMilano mantiene la testa dellacon più incassisanzioni stradali con più di 204 milioni di euro incassati nel 2024. Segue Roma, Firenze e per un soffio quarta Torino. A chiudere la top ten anche Verona, Padova e Palermo. Quesiun terzo di tutti iitaliani, per una cifra totale di circa 650 milioni di euro.