Le chat tra Andrea Prospero e l’arrestato | Prendi gli oppiacei o fai un cappio Poi disse a un altro chat | Stai parlando con un morto

Non si dubita della sua volontà di togliersi la vita. Ma il 18enne ora finito agli arresti domiciliari – è la convinzione degli inquirenti – ne avrebbe rafforzato il proposito, suggerendogli anche come avrebbe dovuto procedere. E, quando nella lorosu Telegram entrò una terza persona, gli: “con un”. È un viaggio nell’abisso la conversazione finale tra, il 19enne ritrovato cadavere in una stanza presa in affitto nel centro storico di Perugia, e il giovane romano al centro dell’inchiesta per “istigazione o aiuto al suicidio”.“Non ne posso più dell’università, non mi piace dividere la stanza con un estraneo, non vado neanche a mensa perché non mi piace mangiare davanti agli altri, ho paura che notino i miei denti”, si sfogavacon il ragazzo, probabilmente conosciuto online.