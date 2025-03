Laprimapagina.it - Le ceramiche di Curatolo tornano sulla facciata della chiesa dei Morti a Pizzo

Leggi su Laprimapagina.it

Antonio Montesanti si trova a, in Calabria, e annuncia una notizia importante per il patrimonio artistico locale: i grandi pannelli ceramici realizzati dal Maestro Giovannisaranno ricollocatidei.La conferma arriva da una fonte certa e segna il successocampagna di sensibilizzazione portata avanti da cittadini e associazioni. Articoli di giornale, una petizione e un’intensa attività di informazione hanno contribuito a far comprendere il valore storico e artistico di queste opere in gres invetriato. Lo sottolinea lo storico e artista vibonese in una nota.Montesanti annuncia che si procederà con un’attenta rimozione e successiva ricollocazione dei pannelli, preservando così il legame profondo tra lae ledi. Il Comitato spontaneo ringrazia tutti coloro che hanno sostenuto l’iniziativa, tra cui Santino Galeano, gli eredie il gruppo “e il suo Spazio Tempo”.