Le celeb alla sfilata A/I 2025-2026 di Moncler Grenoble

Per laA/I-26,ha scelto di sfilare nell’aeroporto più alto d’Europa sulle note di un’orchestra sinfonica dal vivo. Tante lepresenti all’altiporto di Courchevel.Anne Hathaway ha indossato maxi pelliccia, dolcevita, pantaloni larghi con coulisse e stivaletti, mentre Jessica Chastain ha presenziatoindossando un total look blu navy composto da giacca termica, pantaloni skinny e stivaletti con plateau. Invece Chiara Ferragni ha abbinato al coordinato in maglia un gilet in shearling. Completano la mise stivali imbottiti e cappello. Nel video di Amica.it, si scoprono anche le mise di Brooklyn Beckham, Nicola Peltz, Olivia Palermo, Ashley Park e Adrien Brody. GUARDA LE FOTOI colori di tendenza autunno invernodalle sfilate Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA LeA/IdiAmica.