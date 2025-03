Ilfattoquotidiano.it - “Le abbiamo tenuto le mani fino all’ultimo, se ne è andata così. Alla fine era stanca e non ce la faceva più”: i figli di Eleonora Giorgi in lacrime a Verissimo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sono stato pieni di dolore ma anche e soprattutto di tanto amore gli ultimi giorni di vita di. A due settimane dsua morte, per la prima volta Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, idell’iconica attrice, hanno ricordato le ultime settimane di vita della loro mamma e lo hanno fatto con delicatezza, garbo e con un sorriso (“perché questo è quello che avrebbe voluto lei”), a. Una scelta non casuale, visto che proprio nel salotto di Silvia Toffanin laha raccontato passo dopo passo la malattia, dscoperta del tumore al pancreas nell’ottobre del 2023agli ultimi tentativi di cure. E se lo ha fatto, è stato anche per l’incontro commovente con un bambino malato.Ledella Toffanin e l’abbraccio con Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro“Vi meritate tutto l’affetto del pubblico: l’immenso amore verso vostra mamma è stato apprezzato da tutti”.