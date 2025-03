Movieplayer.it - Le 10 torte più famose nei film: da Sixteen Candles a Stand by Me

In occasione della Giornata Mondiale delle, le più iconiche dai: dalla wedding cake de Il padre della sposa alla torta in faccia di Mrs. Doubtfire, dalla torta di mele di American Pie a quella di compleanno di. Golose e scenografiche come quelle che svettano a Versailles in Marie Antoinette, illuminate da candeline per un compleanno indimenticabile come in, o addirittura in piena faccia per evitare di essere smascherati, proprio come in Mrs. Doubtfire. Ogni anno, il 17 marzo, si festeggia la Giornata Mondiale delle: uno dei dolci più amati da grandi e piccini. Una zuccherosa ricorrenza istituita dieci anni fa, con lo scopo di celebrare la bellezza e l'armonia delle. Il World Baking Day è un vero e proprio tributo alla pasticceria e alla tradizione dolciaria, che coinvolge ogni angolo del globo, portando .