LDA, la verità dopo il post che aveva creato il panico tra i fan: "Colpevole di…"

aver fatto preoccupare i fan, nelle scorse ore LDA ha rotto il silenzio e ha svelato il vero motivo dei suoiallarmisti pubblicati nella giornata di ieri sul suo profilo Instagram dal suo staff.Altro non era che il lancio del suo nuovo album!Attraverso un video social, l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, nonché terzogenito di Gigi D’Alessio, ha lanciato l’uscita del suo nuovo album. “Capitolo 1: La legge non è uguale per tutti” si legge nella didascalia del.Nell’ironico video si vede il giovane cantante in un’aula di tribunale di Napoli accusato da un giudice di voler fare musica Rhythm and Blues:Signori e signore un attimo di attenzione, prego. Luca D’Alessio, in arte LDA, lei è dichiaratoper voler fare RnB in Italia. Che poi, detto tra di noi, è un genere che fa pure ca*are.