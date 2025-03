Serieanews.com - Lazio, Baroni va via: il motivo dietro la rottura – ESCLUSIVA

Marcoe lasono pronti a dirsi addio: ci sono dei motivi precisiuna scelta che sarebbe un po’ a sorpresa visti i risultati dei biancocelestiva via: illa(Foto: Ansa) – serieanews.comÈ una notizia che arriva in un momento particolare, e che nessuno avrebbe immaginato solo qualche settimana fa: Marcoe lasono destinati a separarsi a fine stagione.Un finale che sorprende, considerando l’ottimo cammino della squadra sia in campionato che in Europa. Eppure,le apparenze di una stagione che resterà comunque positiva, si nasconde una differenza di vedute che ha reso complicato immaginare un futuro ancora insieme.La sconfitta pesante contro il Bologna, per quanto dolorosa, non c’entra. Ladi quest’anno ha superato le aspettative: a lungo quarta in classifica, in piena corsa per un posto in Champions League, e qualificata ai quarti di Europa League peraltro dopo aver vinto il proprio girone.