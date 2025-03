Zon.it - Lavoro nero nel Salernitano: 22 irregolari scoperti, maxi multe per 100mila euro

Prosegue la lotta alsommerso nel territorio. Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Nocera Inferiore, in collaborazione con l'Ispettorato del, ha effettuato una serie di controlli mirati presso diverse attività commerciali.Le verifiche hanno portato alla scoperta di 22 lavoratori inimpiegati in tre imprese: due operanti nel settore della ristorazione e un call center. Per i titolari delle attività sono scattate sanzioni per un totale di circa.L'operazione si inserisce in un piano più ampio di controlli volti a contrastare il fenomeno delirregolare e tutelare i diritti dei lavoratori.Fonte: salernonotizie.it