Abruzzo24ore.tv - Lavoro nero dilaga: scoperti 22 lavoratori irregolari nel Teramano

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Teramo - Operazioni della Guardia di Finanza nelrivelano 22ine 5, coinvolgendo 14 datori disanzionati. La Guardia di Finanza di Teramo ha intensificato i controlli sul territorio, portando alla luce una preoccupante diffusione del. Le recenti ispezioni hanno rivelato 22ine 5, coinvolgendo 14 datori disanzionati per violazioni delle normative vigenti. In particolare, in due ristoranti della provincia sono stati individuati 8in, impiegati come responsabili di sala, camerieri e pizzaioli. Le verifiche hanno evidenziato l'assenza delle necessarie comunicazioni di assunzione al Centro per l'Impiego, configurando una chiara violazione delle disposizioni sulregolare. Le sanzioni amministrative per ciascun lavoratore invariano da 1.