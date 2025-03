Inter-news.it - Lautaro Martinez sta cucinando? Castro: «Da Lautaro tanti messaggi»

presto compagni nella Nazionale dell’Argentina. Il centravanti del Bologna ha parlato direttamente in patria.PRIMA CONVOCAZIONE – Santiago, grazie all’ottimo lavoro fatto al Bologna, ha ricevuto la sua prima chiamata con l’Argentina di Lionel Scaloni. L’attaccante della squadra di Vincenzo Italiano, raggiunto in aeroporto a Buenos Aires dai colleghi argentini, ha parlato in questo modo: «Sono molto felice e voglio contribuire ovunque posso. È stato inaspettato. Sono molto emozionato. Questo è molto importante. Essere qui è il massimo».tra Messi e l’aiuto di.!IL MIGLIORE – Allo stesso tempo,non poteva non rispondere alla domanda sulla leggenda Leo Messi, suo compagno in Nazionale: «Messi? È un sogno essere con Leo Messi. Voglio arrivarci ora e allenarmi.