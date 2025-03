Inter-news.it - Lautaro Martinez e due ‘sogni’ dell’Inter: la lista dei convocati dell’Argentina!

figura ovviamente tra idi Lionel Scaloni per gli impegninelle Qualificazioni per il Mondiale del 2026. Di seguito lacompleta.LA NOTIZIA –guida la spedizione degli “italiani” presenti nelladiramata dal commissario tecnico Lionel Scaloni per le sfidecontro Uruguay e Brasile delle Qualificazioni per il Mondiale del 2026. Il calciatore, autore di un 2025 sin qui da protagonista, rappresenta uno dei riferimenti offensivi della Nazionale Campione del Mondo. Tra gli altri giocatori provenienti dal calcio italiano, Scaloni ha deciso di fare affidamento anche su Nico Paz, uno dei grandi obiettivi di mercatoper la finestra estiva di mercato. Non manca all’appello anche Santiago Castro, un attaccante che piace moltissimo alla dirigenza nerazzurra per la sua propensione in fase offensiva e per la cattiveria agonistica che mostra regolarmente in campo.