Lautaro Inter altro gol prezioso per il Toro! Eguagliato Haaland Il dato

Con il gol decisivo realizzato ieri sera a Bergamo, che ha sancito la vittoria dell'Inter sull'Atalanta e rafforzato ulteriormente il primo posto in classifica dei nerazzurri, Lautaro Martinez ha scalato la classifica dei migliori marcatori in trasferta nei cinque maggiori campionati europei dall'inizio della scorsa stagione (2023/24). Con la rete segnata alla squadra di Gian Piero Gasperini, Il capitano interista ha infatti raggiunto Erling Haaland a quota 22 reti lontano da casa, piazzandosi così al secondo posto dietro a Kylian Mbappé, che guida con 28 gol. A riportarlo è Opta. CLASSIFICA MARCATORI IN TRASFERTA Mbappé (28 GOL) Haaland (22 GOL) Lautaro Martinez (22 GOL)