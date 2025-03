Dilei.it - Laura Freddi rimanda il matrimonio: “Tutta colpa di Carlo Conti”

costretta are ilcon Leonardo D’Amico. Di nuovo. È dal 2019 che la soubrette e opinionista tv parla delle sue nozze con il fisioterapista, padre della figlia Ginevra, ma fino ad oggi non è mai riuscita a concretizzare questo progetto. Qualche mese fa ha menzionato una probabile cerimonia il prossimo settembre ma ora ha annunciato che è costretta a rinviare tutto. Il motivo? A quanto paredi, che ha voluto la showgirl nel suo nuovo programma tv Ne vedremo delle belle.Slitta ildinon si sposerà più a settembre come confidato negli ultimi mesi. A farlo sapere la diretta interessata in un’intervista a Libero: “Probabilmente slitterà ancora di un mese e mezzo perché il programma non era previsto. È da prima del Covid che ci stiamo provando ma entro il 2025 si farà”.