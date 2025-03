Latina, terminati i lavori di efficientamento energetico in 18 alloggi comunali

Leggi su Ilfaroonline.it

, 17 marzo 2025 – Sopralluogo di fine, questa mattina, presso l’immobile di via Epicuro, aScalo, dove sono stati effettuati interventi diin 18di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale. Presenti il sindaco Matilde Celentano, l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio, l’assessore ai Servizi sociali Michele Nasso e i consiglieri Fausto Furlanetto e Giuseppe Coluzzi.“Questo intervento – afferma il sindaco Matilde Celentano – non solo migliora la qualità della vita per i residenti, ma rappresenta anche un passo concreto verso la sostenibilità e l’efficienza energetica che ci impegniamo a promuovere su tutto il territorio. Iin via Epicuro sono un esempio di come il nostro Comune stia lavorando per rendere i quartieri più moderni, più verdi e più vivibili.