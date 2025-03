Bergamonews.it - L’Atalanta ci ha provato, ma l’Inter è troppo forte. E quell’espulsione a Ederson…

Bergamo.passa al Gewiss e va in fuga. Nell’attesissimo scontro Scudetto,non riesce nell’impresa di superare i milanesi in un match combattuto. Il pubblico nerazzurro sogna, compaiono diversi striscioni che fanno capire che è li, occorre solo crederci.Il primo tempo è decisamente equilibrato, molto fisico, intenso e giocato bene da entrambe le squadre. La formazione di Inzaghi va vicinissima al gol con Thuram, che colpisce un clamoroso palo, ma la Dea non sta a guardare e Pasalic di testa costringe Sommer ad un grande intervento.All’inizio della ripresa la gara si ferma per i soccorsi un tifoso nel settore ospiti. I nostri probabilmente si deconcentrano e sul corner di Calhanoglu Kolasinac si perde Carlos Augusto, che insacca.La formazione atalantina, reagisce ma non riesce a creare occasioni da gol.