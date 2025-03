L’asl Roma 3 sbarca su Telegram con un nuovo canale pubblico

Leggi su Ilfaroonline.it

Ostia, 17 marzo 2025- La ASLsu, una delle app di messaggistica più diffuse al mondo accessibile anche da smartphone, con lo scopo di creare una comunicazione più efficace e diretta con i cittadini del territorio.L’azienda sanitaria ha deciso di aprire questoper fornire a chiunque si iscriva i principali aggiornamenti sui servizi a disposizione nelle strutture di competenza, modifiche di orari e modalità di accesso, nuove attività e prestazioni, iniziative e progetti in fase di lavorazione o già compiuti.“Oltre al sito aziendale e ai più abituali social come Facebook, Instagram e Tik Tok, abbiamo messo a disposizione unservizio con lo scopo di aiutare chi ha bisogno a individuare e conoscere, in un modo ancora più veloce e diretto, l’offerta sanitaria delle nostre strutture garantita dalla competenza e professionalità del personale in attività”.