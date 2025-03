Milanotoday.it - L’Arzignano si conferma bestia nera della Giana: Bernardi decide il match

Leggi su Milanotoday.it

"Trasferta al Dal Molin di Arzignano per la 32ª giornata di campionato, con un avversario contro il quale lanon solo non ha mai vinto, ma non ha mai nemmeno segnato. E anche oggisi: a Stückler non basta colpire un palo nel primo tempo e una.