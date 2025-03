Thesocialpost.it - L’annuncio di Trump: “Parlerò con Putin martedì”. Tregua vicina?

Il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha annunciato un colloquio con il leader del Cremlino, Vladimir, previsto per. Al centro della discussione ci saranno i negoziati per unanel conflitto tra Russia e Ucraina.ha lasciato intendere che potrebbero emergere sviluppi concreti: “Perpotremmo avere qualcosa da annunciare”, ha dichiarato, accennando a trattative in corso su una possibile redistribuzione di asset strategici, tra cui territori e centrali elettriche.Mediazione Usa e proposta di cessate il fuocoParlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One,ha ribadito la volontà di esplorare ogni strada per fermare il conflitto. “Vogliamo vedere se è possibile farla finire. Forse possiamo, forse no, ma penso ci siano buone possibilità”, ha affermato, riferendosi al lavoro diplomatico condotto nei giorni precedenti.