Secoloditalia.it - L’annuncio di Trump: «Domani sentirò Putin. Vediamo se riusciamo a mettere fine a questa guerra»

Leggi su Secoloditalia.it

Si terrà, martedì, l’attesa telefonata tra Donalde Vladimir. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente Usa, nella notta italiana, parlando con i giornalisti sull’Air Force One, durante il volo di ritorno a Washington dopo ilsettimana trascorso nella sua residenza a Mar-a-Lago. Ieri l’inviato speciale della Casa Bianca, Steven Witkoff, aveva anticipato che il colloquio era imminente e si sarebbe svolto in settimana.annuncia la telefonata con«Stiamo andando abbastanza bene, credo, con la Russia. Vedremo se avremo qualcosa da annunciare, forse entro martedì. Martedì parlerò con il Presidente», ha detto, aggiungendo che «nelsettimana è stato fatto molto lavoro, vogliamo vedere sea porre». «Forse ci riusciremo, forse no, ma credo che abbiamo ottime possibilità», ha proseguito, chiarendo di ritenere che «molto di questo sia già stato discusso, da entrambe le parti».