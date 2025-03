Lanazione.it - L’analisi di Confindustria: “Grandi opere promosse, ma serve coordinamento. E maggiore prevenzione”

Prato, 17 marzo 2025 – Due giorni in allerta rossa: un’esperienza per Prato inedita, con piogge torrenziali, esondazioni possibili anche se poi fortunatamente circoscritte, frane e smottamenti, limitazioni delle attività incluse quelle produttive. Tutta la nostra solidarietà a chi ha subito danni, nella consapevolezza che comunque poteva andare molto peggio. Il 14 e 15 marzo non sono stati giorni qualsiasi per Prato e i comuni circostanti: abbiamo temuto una replica del dramma del novembre 2023. Da questa esperienza esconole, dallo scolmatore dell’Arno (lontano da noi, ma importante per tutti i toscani proprio per gli effetti di sistema), alle casse di espansione. Non altrettanto si può dire di altri due fattori: ile l’attenzione puntuale per il territorio, nella cui gestione sono impegnati, con una grande frammentazione di competenze, Genio civile, Consorzi di bonifica, Province, Comuni, Regione e per alcuni aspetti anche i privati stessi.